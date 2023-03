Americhe: ripresi a Buenos Aires i negoziati per l'accordo commerciale Ue-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi ufficialmente oggi, a Buenos Aires, in Argentina, i negoziati tra i rappresentanti dell'Unione europea (Ue) e quelli del Mercato comune del Sud (Mercosur), composto Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, relativi all'approvazione del trattato commerciale tra i due blocchi. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Brasile in una nota. "Nei colloqui di Buenos Aires è stato definito un programma di lavoro da concludere entro la prima metà di quest'anno. Le conversazioni - si legge - hanno ruotato attorno alle tre dimensioni fondamentali dello sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, come quadro per l'approfondimento dell'associazione bi-regionale", informa il ministero riferendo che le delegazioni "hanno concordato sull'importanza di intensificare il dialogo per raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso ed equilibrato". (segue) (Brb)