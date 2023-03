Giordania: Usaid annuncia 55 milioni per assistenza ai rifugiati siriani nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) allocherà altri 55 milioni di dollari per l’assistenza e la fornitura di generi alimentari ai rifugiati siriani che si trovano attualmente in Giordania, dopo aver lasciato il Paese a causa della crisi determinata dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina e dal recente terremoto. Lo ha annunciato la vice amministratrice dell’agenzia, Isobel Coleman, durante la sua visita in Giordania. Il nuovo pacchetto di aiuti consentirà al Programma alimentare globale delle Nazioni Unite di fornire generi alimentari a circa 460 mila rifugiati siriani, oltre ad assistenza monetaria per consentire alle persone di acquistare ciò di cui hanno bisogno dai negozi locali, sostenendo anche l’economia della Giordania. (Was)