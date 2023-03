© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della compagnia nazionale del Kazakhstan QazaqGaz per Gazprom di creare una nuova rotta di transito del gas verso la Cina attraverso la parte orientale del Paese è in discussione a livello governativo. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa russa “Sputnik”, il presidente del Consiglio di amministrazione di QazaqGaz, Sanzhar Zharkeshov, precisando che non vi sono ulteriori dettagli in merito.(Rum)