Georgia: presidente Zurabishvili, progetto legge su agenti stranieri contrario a principe Ue (3)

- "È chiaro che il progetto legislativo che è stato presentato, e sul quale ho dichiarato di voler porre il veto, è una legge che contraddice tutti i principi che l'Unione Europea sostiene, e questo avviene in attesa di una decisione relativa alla concessione dello status di candidato, concesso alla Georgia qualche mese fa, rifiutato quando è stato concesso a Ucraina e Moldavia”, ha affermato la presidente georgiana. “Pertanto, la popolazione della Georgia sa che ci troviamo a un crocevia molto importante per il nostro futuro. La popolazione sa che il futuro dei nostri figli è ora determinato da ciò che faremo nelle prossime settimane e mesi, e dicono molto chiaramente che vogliono essere in Europa", ha affermato la presidente. (segue) (Was)