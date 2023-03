Brasile: Lula firma decreto su lavoro destinato alle donne violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale della donna il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto esecutivo che stabilisce una quota minima dell'8 per cento di posti di lavoro da destinare a donne vittime di violenza di genere nelle piante organiche delle pubbliche amministrazioni destinate. Il decreto stabilisce inoltre che venga avviato lo studio per l'elaborazione di una politica per combattere le molestie sessuali e morali e la discriminazione nella pubblica amministrazione federale. (Brb)