Brasile: governo apre linea di credito a tassi agevolati per donne contadine

- In occasione della Giornata internazionale della donna, il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto esecutivo che istituisce il programma Organizzazione economica produttiva delle donne rurali. Il piano, per cui è previsto uno stanziamento di 50 milioni di real (9,1 milioni di euro), prevede tre livelli di intervento. Il primo, Mulher Agro, prevede l'apertura di linee di credito a tasso agevolato presso la banca statale Banco do Brasil. Il secondo, Mulheres na Favela, finanziato dalla banca statale Caixa economica federale prevede l'organizzazione di corsi di qualificazione per donne in tre laboratori di innovazione sociale nelle città di Rio de Janeiro, San Paolo e Salvador. Il terzo intervento, Garage Project finanziato dalla Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) offrirà assistenza in incubatori d'impresa per startup guidate da donne. La stima del governo è di fornire assistenza a 20mila donne. (Brb)