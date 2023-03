Georgia: funzionari Corte costituzionale, legge su agenti stranieri danneggia processo integrazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 15 funzionari della Corte costituzionale della Georgia ha rilasciato una dichiarazione congiunta in merito al disegno di legge che prevede la creazione di un registro degli "agenti di influenza straniera” e "il coinvolgimento diretto dello Stato in diversi processi relativi ai privilegi concessi a persone fisiche o giuridiche che ricevono finanziamenti stranieri". Nella dichiarazione congiunta, il gruppo di funzionari sostiene che il disegno di legge danneggia il processo di integrazione europea della Georgia ed è contro gli interessi del Paese. "Noi, funzionari pubblici, tenendo conto della visione geopolitica della Georgia, chiaramente affermatA nell'articolo 78 della Costituzione della Georgia, che è stato determinato per molti secoli in base al patrimonio storico e giuridico formato dalla nazione georgiana, consideriamo che l'integrazione del Paese nelle strutture europee ed euro-atlantiche a garanzia della libertà dello Stato e dello sviluppo democratico, obbliga il governo di ogni tempo ad agire per garantire questo obiettivo”, si legge nella dichiarazione. I funzionari della Corte costituzionale sottolineano inoltre “l'incompatibilità dei progetti di legge con i valori e i principi fondamentali dell'Unione europea”, ritenendo che “l'adozione della legge è contraria agli interessi dello Stato e danneggia il processo di integrazione della Georgia nella famiglia europea”.(Rum)