8 marzo: ambasciata d'Italia a Berlino ospita evento "Italiane in Germania" (2)

- “È difficile trovare un settore nel quale le Italiane non si siano contraddistinte e non abbiano dimostrato la loro professionalità, sempre accompagnata da impegno e profonda passione. Perché le Italiane in Germania fanno la differenza”, ha dichiarato l’ambasciatore Armando Varricchio. "Il loro lavoro esula dalla sola dimensione artistica e diventa strumento di promozione del 'Made in Italy' in un mondo, come quello tedesco, che parla sempre più italiano", commenta Varricchio. L’evento si collega alla mostra “Muse oder Macherin - Le donne nel mondo dell’arte italiana, 1400-1800” che apre oggi al Kupferstichkabinett di Berlino e dedicata a vita e lavoro di donne come Rosalba Carriera, Artemisia Gentileschi e Isabella d’Este. All’evento in Ambasciata partecipa quindi Dagmar Korbacher, curatrice della mostra e direttrice dell’istituzione museale berlinese. (Geb)