Georgia: presidente parlamento lancia appello a manifestare pacificamente

- Il presidente del Parlamento della Georgia, Shalva Papuashvili, ha lanciato un appello alle migliaia di manifestanti riuniti davanti all’edificio dell’Assemblea legislativa a manifestare in modo pacifico, accusando “l’opposizione radicale di aggravare la situazione”. "Sono sicuro che i nostri cittadini, a differenza dei radicali, capiranno questo problema”, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano parlando in diretta all’emittente “Imedi Live”. Intanto, secondo l’agenzia di stampa “Interpressnews”, vi sono dei feriti negli scontri tra la polizia e i manifestanti contro la legge sugli agenti stranieri in cui le forze di sicurezza hanno impiegato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.(Rum)