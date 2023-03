Americhe: ripresi a Buenos Aires i negoziati per l'accordo commerciale Ue-Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziatori hanno definito un programma di lavoro per cercare di risolvere le questioni in sospeso e chiudere l'accordo di libero scambio entro la fine del primo semestre. Una volta chiuso l'accordo, entro luglio il documento verrà inviato per la traduzione in modo da essere firmato nella seconda metà dell'anno durante la presidenza spagnola di turno dell'Ue. Il direttore dei servizi, investimenti, proprietà intellettuale e appalti pubblici nella Direzione generale del commercio della Commissione Ue, Rupert Schlegelmilch, capo negoziatore per Bruxelles, ha presentato ai partner Mercosur il documento addizionale sull'ambiente, in cui l'Europa chiede un impegno contro la deforestazione come condizione per concludere l'accordo. (segue) (Brb)