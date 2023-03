Brasile: Lula firma decreto su fornitura assorbenti gratis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto esecutivo che crea il Programma per la protezione e la promozione della dignità mestruale. Secondo il ministero della Salute il programma garantirà la fornitura di assorbenti da parte del Sistema sanitario nazionale (Sus) in favore della popolazione al di sotto della soglia di povertà. La stima è che 8 milioni di persone beneficeranno dell'iniziativa, che prevede un investimento di 418 milioni di real (76 milioni di euro) all'anno. Il decreto è una delle misure presentate dal governo oggi in occasione della Giornata internazionale della donna. (Brb)