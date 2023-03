Brasile: governo offre corsi di formazione gratuiti a 20mila donne in stato di vulnerabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale della donna il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto esecutivo che istituisce corsi di corsi e programmi di istruzione professionale e tecnologica in favore di 20 mila donne vittime di violenza di genere o in situazione di vulnerabilità, nei prossimi due anni. Il decreto fornisce anche le garanzie per il pagamento del congedo di maternità per atlete professioniste e stanzia i fondi per la ripresa dei lavori per la costruzione di 1.189 asili nido pubblici i cui cantieri sono stati sospesi. (Brb)