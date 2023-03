Energia: ministro Turco Donmez, gas Mar Nero sarà disponibile per il consumo in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro turco dell'Energia e delle Risorse naturali della Turchia, Fatih Donmez, ha annunciato oggi che il gas estratto dai giacimenti nel Mar Nero sarà disponibile per consumo domestico tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. "Migliaia dei nostri lavoratori sono andati nella regione colpita dal terremoto. Ora sono tornati e continuano il loro lavoro dal punto in cui si erano interrotti... A causa dei terremoti ci sono state interruzioni di breve durata, ma riusciremo a fornire gas ai nostri cittadini alla fine di aprile o all'inizio di maggio", ha dichiarato Donmez. Nel 2020, la Turchia ha scoperto un grande giacimento di gas del Mar Nero, in seguito chiamato Sakarya, le cui riserve sono stimate in 540 miliardi di metri cubi di gas. Ankara ha anche scoperto una nuova riserva di gas al largo della costa del Mar Nero alla fine dell'anno scorso. Insieme ai giacimenti rivisti del giacimento di Sakarya, le riserve di gas offshore del paese ammontano a 710 miliardi di metri cubi.(Res)