Georgia: chiede a ministero Interno rilascio di un membro del consiglio comunale di Borjomi

- La polizia georgiana ha arrestato diversi manifestanti che hanno preso parte alle proteste davanti al Parlamento di Tbilisi contro la cosiddetta legge sugli agenti stranieri. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa georgiana “Interpressnews”, le forze dell'ordine stanno arrestando i manifestanti che nonostante i ripetuti richiami non si sono allontanati da viale Rustaveli su cui affaccia il Parlamento. L’agenzia precisa che, nonostante l'utilizzo di idranti e gas lacrimogeni, alcuni dei partecipanti alla protesta si stanno nuovamente radunando nella via principale della capitale georgiana. Intanto, il partito "Per la Georgia", fondato dall’ex premier Giorgi Gakharia, ha chiesto al ministero dell’Interno di rilasciare immediatamente Koka Kobaladze, membro del consiglio comunale di Borjomi. In un comunicato diffuso dal partito sui social network, si legge: "Di recente, la polizia ha arrestato illegalmente Koka Kobaladze, membro del consiglio comunale di Borjomi del partito ‘Per la Georgia’. Chiediamo al ministero dell'Interno di rilasciarlo immediatamente”.(Rum)