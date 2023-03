Ucraina: ministro Esteri Kuleba, no a compromessi su integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, ha respinto ogni compromesso sull'integrità territoriale del proprio Paese per porre fine alla guerra provocata dalla Russia. Intervistato in videocollegamento da Kiev da “Agenzia Nova”, “La Stampa e “La Repubblica”, Kuleba ha affermato di “sperare sempre” che gli sforzi per persuadere il presidente russo Vladimir Putin a “fermare questa follia” siano efficaci. Tuttavia, “il problema è che molti ci hanno provato, ma finora nessuno ci è riuscito”. In merito all'iniziativa del presidente brasiliano Ignacio Lula da Silva, il capo della diplomazia di Kiev ha osservato: “Rimarremo in contatto e vedremo come la situazione evolve”. Kuleba ha quindi sottolineato che l'Ucraina è sempre pronta “per la diplomazia”, ma “il punto di partenza deve essere il ritiro della Russia” dal Paese. A chi pensa che “possiamo scambiare la terra con la fine guerra”, il ministro degli Esteri ucraino ha ricordato che, dal 2014 al 2022, si è svolto un processo diplomatico mirante a reintegrare nell'ex repubblica sovietica “territori temporaneamente occupati” dalla Russia. Tuttavia, l'esito è stato “un'invasione su vasta scala, una guerra come non si vedeva in Europa dalla fine del secondo conflitto mondiale”. (segue) (Geb)