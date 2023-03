© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti principali previsti per domani a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta alla stampa il primo, innovativo maxi-contenitore per la raccolta differenziata a più frazioni. Partecipano l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, il presidente del Municipio Roma XI Gianluca Lanzi e il vicedirettore generale di Ama, Emiliano Limiti. Piazza Fabrizio De André a Roma (ore 10:15)- Il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, il sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce, il commissario straordinario del Teatro di Roma, Giovanna Marinelli, partecipano all'evento di consegna delle chiavi del Teatro Valle per l'inizio dei lavori di restauro dell'edificio. Sarà, inoltre, illustrato il protocollo d'intesa tra Roma Capitale e lo Ied per la progettazione di contenitori di design. Via del Teatro Valle, 24 (ore 11:30) (segue) (Rer)