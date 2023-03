Ucraina: presidente Polonia, Varsavia pronta a trasferire i suoi Mig-29 a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco Andrzej Duda ha confermato la disponibilità di Varsavia a trasferire i propri aerei da combattimento Mig-29 in Ucraina all'interno della coalizione internazionale. Intervistato dall’emittente statunitense “Cnn”, Duda ha dichiarato: “La Polonia ha in dotazione Mig-29 attualmente in servizio nella nostra aviazione. Siamo pronti a consegnare questi velivoli e sono sicuro che l'Ucraina sarebbe pronta a utilizzarli immediatamente", ha affermato Duda. Il presidente polacco ha anche espresso la fiducia che le Forze armate ucraine vorranno passare agli standard Nato e utilizzare in futuro i caccia F-16. "Pertanto, l'addestramento dei piloti ucraini è importante e molto necessario ", ha aggiunto il presidente polacco.(Vap)