Roma: 30enne ucciso a colpi di pistola in zona Ponte Mammolo

- Un 30enne è stato ucciso a colpi di pistola, questa sera in via Francesco Selmi a Roma. Si tratterebbe di un cittadino straniero, probabilmemte romeno, freddato, alle 20 circa, nel pressi del civico 9 in zona Ponte Mammolo. La vittima stava camminando quando gli si è avvicinata una moto su cui viaggiava l'assassino. I colpi di pistola non gli hanno lasciato speranza di sopravvivenza. Indagano le forze dell'ordine. (Rer)