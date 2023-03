Georgia: presidente Zurabishvili, progetto legge su agenti stranieri contrario a principe Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Zurabishvili, il governo della Georgia è stato eletto sulla base di un programma che prevedeva l'avvicinamento della Georgia all'Unione europea, e se ora la maggioranza non si sente responsabile della società georgiana, è un problema suo”. "Sono stati eletti, così come sono stata eletta io, secondo il programma che prevedeva di portare la Georgia nell'Unione Europea, così è scritto nella costituzione, di cui sono garante. Sebbene non abbia poteri esecutivi, sono qui per garantire che ciò che abbiamo promesso ai nostri elettori sia rispettato. Se il parlamento, la maggioranza, il partito al governo non si sente responsabile nei confronti della sua popolazione, questo è un loro problema. Sento di non essere solo responsabile, ma penso che l'unico motivo per cui ho deciso di candidarmi alla presidenza, per cui volevo essere il presidente di questo Paese, è aiutarlo ad avvicinarsi il più possibile e, in definitiva, all’adesione all'Unione Europea”, ha aggiunto. “Siamo in una situazione molto complessa, almeno dal punto di vista geopolitico, e ci è stata data una prospettiva europea, e la prospettiva europea significa che la contraddizione che esisteva fino ad ora basata sulla nostra posizione geografica, se siamo davvero Europa o no, ora è messa da parte”, ha aggiunto. “Questa è una nuova possibilità per entrare a far parte dell'Unione europea insieme ai nostri amici ucraini e moldavi, e sarà un luogo in cui la Georgia potrà finalmente riposare dopo molti secoli di invasione e talvolta occupazione del nostro Paese", ha affermato la presidente. (Was)