- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha presentato un progetto di legge per istituire la Giornata nazionale Marielle Franco contro lotta alla violenza politica di genere e razziale. La data scelta è quella del 14 marzo, giorno in cui la consigliera municipale e attivista per i diritti umani di Rio de Janeiro fu uccisa insieme al suo autista, Anderson Gomes. (Brb)