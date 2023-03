Veneto: De Carlo (Fd'I), sospeso consigliere regionale Joe Formaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale veneto, Joe Formaggio, è sospeso da ogni carica e incarico in Fratelli d'Italia: la decisione, comunicata al consigliere in giornata, arriva direttamente dal coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. La sospensione nasce dagli articoli di stampa relativi ad un'accusa di presunta molestia ai danni di una consigliera regionale da parte dello stesso Formaggio, "contestazioni gravi e delicate, non compatibili con i principi del codice etico e le regole di condotta degli iscritti", si legge nella lettera. "Ho rinviato la sua posizione alla commissione di Garanzia, in attesa di verificare quanto denunciato e che emerga la verità - spiega De Carlo in una nota -. L'ho fatto nell'interesse di tutti, per approfondire una questione uscita tra l'altro proprio nel giorno della festa della donna; confidiamo quindi che si possa fare chiarezza al più presto su quanto accaduto, in attesa di eventuali altri provvedimenti". (Com)