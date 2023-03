8 marzo: Roma celebra la Giornata internazionale della Donna, mimose e corteo in Centro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In migliaia sono scesi in piazza. Dai vestiti alle bandane, dai fiocchi ai nastri, arrivando ai capelli e ai rossetti, in diverse tonalità di viola e rosa, le dimostranti si sono strette attorno a un furgone a cui sono stati appesi diversi striscioni, come "Sciopero globale femminista 8 marzo". Quest'anno, il punto di ritrovo scelto è stato piazzale Ostiense, davanti alla sede di Acea, dove sono stati accesi fumogeni, pronunciati discorsi e intonato cori contro la vicenda delle presunte vessazioni subite da alcune hostess dell'azienda. Sempre sul furgone, altri striscioni: "Se ci fermiamo noi si ferma il mondo", "mandiamo avanti il mondo, abbiamo spese, reddito di autodeterminazione subito". (segue) (Rer)