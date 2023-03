8 marzo: Roma celebra la Giornata internazionale della Donna, mimose e corteo in Centro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra bandiere del movimento femminista, si vedono anche quelle anarchiche, comuniste, della pace e quelle dell'Iran che colorano il corteo. Una festa di colore rosa, animata dai canti, dalla musica e dai balli delle attiviste. Sono stati esposti anche alcuni cartelli in varie lingue. Alcuni recitano: "Il sesso senza consenso è stupro", "insegna ai tuoi figli la non violenza, non a noi a non mostrare". Un altro cartello, raffigurante un utero, porta la scritta: "Se cerchi di controllarmi non sarò l'unico a sanguinare". E ancora: "Il desiderio più sfrenato? Abortire il patriarcato". Alcune persone indossano delle parrucche rosa, altre si sono disegnate la faccia. (segue) (Rer)