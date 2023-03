8 marzo: Roma celebra la Giornata internazionale della Donna, mimose e corteo in Centro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da piazzale Ostiense, con alla testa del corteo lo striscione "contro guerre, violenze e povertà, sciopero eco transfemminista", tra musica e cori, e alcune frasi in sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito, il corteo si è mosso verso via Marmorata, dove è stata fatta un'azione dimostrativa in solidarietà alle vittime di Cutro: decine di persone si sono sdraiate tra il furgone e la testa del corteo. "In questa piazza - ha spiegato l'attivista - abbiamo voluto rappresentare i 200 metri che separavano la barca dalla costa quando si è infranta contro il banco di sabbia, perché a uccidere queste persone non è stata la furia delle onde, ma le politiche dei confini", ha detto una manifestante al microfono, chiedendo le dimissioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. (segue) (Rer)