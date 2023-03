8 marzo: Roma celebra la Giornata internazionale della Donna, mimose e corteo in Centro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione si è poi diretta verso viale Trastevere, dove è stata fatta una sosta davanti al ministero dell'Istruzione e del merito, dove è stato esposto lo striscione: "Contro merito e patriarcato sciopero indisciplinato". Sono seguite affermazioni a favore di una scuola ecotransfemminsita e cori: "Siamo tutte antifasciste", "insieme siamo partite, insieme torneremo, non una, non una, non una di meno". Altre frasi sono state pronunciate a favore dei diritti delle person trans e contro la transfobia. Infine, alcune parole sono state spese contro le politiche del governo, in particolare le affermazioni del ministro Giuseppe Valditara per i fatti di Firenze. "Piuttosto che condannare un pestaggio di matrice fascista, il ministro si è schierato contro la dirigente che ribadisce che la scuola deve continuare a essere un presidio antifascista". (Rer)