M5s: Conte incontra i Verdi a Bruxelles, disponibilità a confronto, fa piacere continuare questo processo

- Il Movimento 5 Stelle sta proseguendo nel dialogo con il gruppo dei Verdi al Parlamento europeo. "C'è la volontà e la disponibilità a confrontarsi. Ci fa piacere che prosegua questo processo", ha detto alla stampa il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro. "Stiamo cercando di conoscerci sempre meglio. È stato piacevole confrontarsi con tutte le varie delegazioni sui vari temi. Abbiamo fatto un ripasso sulle rispettive posizioni. Dal mio punto di vista, c'è la volontà e la disponibilità a confrontarsi, ci fa piacere che prosegua questo processo", ha dichiarato Conte. "Abbiamo concluso l'incontro e siamo ovviamente molto contenti, come Verdi, di essere un gruppo politico molto attraente. Stiamo lottando per idee progressiste e verdi per tutta l'Europa e dopo questo incontro avremo un debriefing che inizierà la prossima settimana. Qualsiasi altra cosa sarà discussa lì, poi decideremo il prossimo passo", ha dichiarato la copresidente del gruppo, Terry Reintke. "Il dialogo è stato lungo e sostanzioso, adesso abbiamo molto da digerire e da discutere", ha detto invece il copresidente del gruppo Verdi/Ale, Philippe Lamberts al termine dell'incontro durato circa 4 ore. (Beb)