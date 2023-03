Ucraina: ministro Esteri Kuleba, no a compromessi su integrità territoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto, come evidenziato da Kuleba con riferimento agli accordi di Minsk, “pensare di tracciare una nuova linea sul territorio ucraino e poi avviare negoziati” non avrebbe più successo del processo diplomatico tentato dal 2014 al 2022. Il capo della diplomazia di Kiev ha quindi dichiarato che la diplomazia funzionerà “se il punto di partenza non sarà una nuova linea divisoria, ma il ripristino confini” ucraini. Kuleba ha poi rimarcato: “A chi pensa di scambiare la terra con la pace dico molto semplicemente di farlo prima col vostro Paese e poi dare consigli agli altri, prima applicate i vostri suggerimenti a voi stessi, allora avrete un diritto legittimo”. Il ministro degli Esteri ucraino si è, infine, rivolto a quei settori dell'opinione pubblica che anche in Italia chiedono al Paese aggredito di scendere a patti con la Russia. Al riguardo, Kuleba ha affermato: “Cara pubblica opinione, che compromesso vuoi? Sul territorio, non funziona. Siete pronti a compromessi sulla Calabria, la Sicilia, il Piemonte o l'Alto Adige? Se volete cedere parte del vostro territorio, allora avete il diritto morale di chiedere ad altri di fare altrettanto, ma non penso che sia questo il caso in Italia. L'Ucraina pronta a compromessi tranne che su territorio, molto semplice, possiamo parlare di tutto il resto, ma non della terra. Prima di darci consigli, pensate fino a dove vi spingereste”. (Geb)