8 marzo: Gualtieri, Campidoglio illuminato di giallo in segno di solidarietà e vicinanza a donne afghane e iraniane

22 luglio 2021

- In occasione della Giornata internazionale della donna, Palazzo Senatorio si tinge di giallo in segno di solidarietà e vicinanza alle donne afghane e iraniane che lottano per rivendicare i loro diritti. Roma è al loro fianco in questa battaglia per la libertà. Lo scrive sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Rer)