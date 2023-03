Usa: direttore Fbi, Cina può sfruttare TikTok per controllare dispositivi degli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Pechino potrebbe sfruttare il social network TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance, per “prendere il controllo dei software e dei dispositivi utilizzati da milioni di utenti” per accedere all’applicazione. Lo ha detto il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, durante una audizione davanti alla commissione Intelligence del Senato Usa. Ad una domanda del senatore repubblicano Marco Rubio, sulla possibilità per il governo cinese di costringere ByteDance a fornire l’accesso ai dispositivi degli utenti, Wray ha risposto affermativamente, aggiungendo che il social network potrebbe anche essere utilizzato per promuovere la narrativa e la propaganda di Pechino negli Stati Uniti. “Non solo è possibile, ma attività del genere sarebbero anche difficili da individuare e monitorare”, ha aggiunto il direttore del Fbi. (Was)