Messico: Casa Bianca, nessun beneficio concreto da designazione cartelli come organizzazioni terroristiche

- La eventuale designazione dei cartelli della droga messicani come organizzazioni terroristiche, invocata da numerosi esponenti del Partito repubblicano dopo il rapimento di quattro cittadini Usa nella città di Matamoros, venerdì scorso, non apporterebbe benefici significativi. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “La designazione dei cartelli come organizzazioni terroristiche internazionali non darebbe agli Stati Uniti una autorità maggiore rispetto a quella che già hanno: allo stato attuale, abbiamo a disposizione lo strumento delle sanzioni, pensato proprio per colpire il narcotraffico e le realtà che sostengono queste attività”, ha detto. Due dei cittadini Usa rapiti la settimana scorsa sono rimasti uccisi nell’incidente, mentre gli altri due sono stati riportati negli Stati Uniti per ricevere le cure necessarie. (Was)