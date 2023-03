Usa: assalto al Congresso, repubblicani alla Camera avviano indagine su commissione 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottocommissione della Camera dei rappresentanti Usa per l’Amministrazione, controllata dai repubblicani, ha avviato una indagine sulle attività della commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, tesa a verificare l’eventuale omissione di “informazioni rilevanti” durante la disamina delle dinamiche che hanno portato alle rivolte dopo la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. La sottocommissione, composta da due democratici e quattro repubblicani, ha anche istituito un portale online dove i cittadini possono fornire informazioni, e ha annunciato che esaminerà la documentazione ottenuta dalla commissione sul 6 gennaio 2021, oltre all’approccio utilizzato per condurre le indagini. Una fonte ha confermato all’emittente “Nbc News” che la sottocommissione, guidata dal repubblicano Barry Loudermilk, ha già ottenuto circa due milioni di documenti. (Was)