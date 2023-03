Israele: un progetto di legge obbliga nuovi immigrati a residenza di un anno per ottenere passaporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno israeliano ha presentato un progetto di legge che obbliga i nuovi immigrati a risiedere nel Paese per almeno un anno prima di poter ricevere il passaporto. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, precisando che il disegno di legge mira a impedire a coloro che non vivono nel paese di ottenere la cittadinanza israeliana. Tra giugno 2021 e giugno 2022, 4.094 persone hanno richiesto passaporti israeliani entro un mese dall'ottenimento della cittadinanza, ma il 60 per cento di loro ha deciso di non restare nel Paese. Inoltre, secondo quanto riferito, oltre 70.000 persone sono immigrate in Israele lo scorso anno, il numero più alto da decenni, dovuto in parte all’afflusso di nuovi immigrati di religione ebraica dall’Ucraina e della Russia a seguito del conflitto tra Mosca e Kiev. (segue) (Res)