Israele: un progetto di legge obbliga nuovi immigrati a residenza di un anno per ottenere passaporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare di Shas, Michael Malkieli, ha introdotto il disegno di legge a nome del ministero. Malkieli è il ministro dei Servizi religiosi e serve come ministro dell’Interno al posto del leader del partito Shas Aryeh Deri dopo la rimozione di quest'ultimo da parte dell'Alta Corte di giustizia per le sue condanne penali. La proposta di legge sui passaporti annulla di fatto un accordo legislativo che il governo ha stipulato con il partito Yisrael Beytenu nel 2017 per facilitare la documentazione per i nuovi immigrati. La proposta di legge afferma che la legislazione sui passaporti del 2017 ha portato a un forte aumento del numero di nuovi immigrati, noti come olim, che hanno ricevuto passaporti israeliani senza stabilirsi in Israele. (Res)