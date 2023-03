Ucraina: Kuleba, da conferenza ricostruzione in Italia ci aspettiamo più sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina si aspetta “certamente più sostegno” dalla conferenza per la sua ricostruzione in programma ad aprile in Italia. “Lo sforzo è molto grande e richiede notevole coordinamento e comprensione degli obiettivi, nonché tanta fiducia tra vari attori”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un'intervista che ha rilasciato in videocollegamento da Kiev ad “Agenzia Nova”, “La Stampa” e “La Repubblica”. (Geb)