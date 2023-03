Ucraina: Kuleba, continueremo a combattere anche senza sostegno esterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina continuerà a combattere contro l'invasione russa anche senza sostegno dall'esterno. È quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un'intervista che ha rilasciato in videocollegamento da Kiev ad “Agenzia Nova”, “La Stampa” e “La Repubblica”. In questo modo, Kuleba ha risposto a una domanda su come il proprio Paese reagirebbe qualora il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, cessasse di sostenerlo. “Combatteremo senza Biden”, ha evidenziato il capo della diplomazia di Kiev. Kuleba ha aggiunto che, qualora tutti i Paesi cessassero di sostenerla, l'Ucraina continuerebbe a combattere. “Combattiamo per la nostra vita e la nostra esistenza”, ha aggiunto il ministro degli Esteri ucraino. (Geb)