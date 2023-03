Ucraina: Kuleba, nostra ipotetica sconfitta sarebbe la fine dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “ipotetica sconfitta” dell'Ucraina nella guerra che le è stata mossa dalla Russia sarebbe “la fine dell'Europa per come la conosciamo, luogo sicuro e prospero”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un'intervista che ha rilasciato in videcollegamento da Kiev ad “Agenzia Nova”, “La Stampa” e “La Repubblica”. Kuleba ha esortato a considerare le conseguenze di una resa del proprio Paese. Per il capo della diplomazia di Kiev, in questo caso, “l'Unione europea avrebbe molti più problemi di ora”, con la Russia “ai suoi confini e ubriacata dal successo” in Ucraina. Mosca crederebbe che “gli europei sono dei perdenti e che, sebbene ora sia difficile, alla fine può prenderli”. Inoltre, vi sarebbe “una crisi umanitaria senza precedenti lungo il confine orientale” dell'Ue, mentre “tutti i regimi autoritari e le dittature del mondo seguirebbero il comportamento della Russia”. Dati questi possibili sviluppi, Kuleba ha infine avvertito: “Non minacciateci di lasciarci da soli, pensate alle conseguenze per voi”. (Geb)