Iran: Picierno (Pd), nostro dovere fornire piattaforma sicura per amplificare messaggio proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e la comunità internazionale si devono alzare in piedi e parlare a nome dell'opposizione iraniana. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo a Bruxelles all'iniziativa promossa dal Parlamento europeo e dal Pordenone Docs Fest, "L'incredibile storia di Masih Alinejad, attivista - leader delle proteste". "La lotta delle donne è un tema che mi è sempre stato molto caro e va oltre il mio lavoro in seno alla commissione per le donne. La scioccante morte di Mahsa Amini è solo uno dei gravi tentativi da parte del regime iraniano di spazzare via le donne, per privarle del loro potere, dei loro diritti e della loro libertà", ha affermato Picierno. "Le donne sono state incarcerate semplicemente per aver eliminato lo hijab, per appartenere alla comunità curda, ai baluchi o alle comunità di Ahwaz, per aver svolto il loro lavoro e per essersi lentamente spostate verso un Iran dove possono finalmente essere indipendenti e libere da un sistema patriarcale", ha aggiunto. (segue) (Beb)