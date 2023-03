8 marzo: a Roma il corteo "Non una di meno", in migliaia per i diritti delle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della manifestazione organizzata da Non una di meno a Roma a difesa dei diritti delle donne, sono stati fatti riferimenti all'anarchico Alfredo Cospito e alla strage dei migranti morti davanti alle spiagge di Cutro, in Calabria, lo scorso 26 febbraio. "Sono 139 giorni che viene portata avanti la lotta di Alfredo", dice una manifestazione al microfono. "È stata smascherata la realtà di questo regime del 41 bis. Si tratta di tortura, condizioni totali di isolamento, di limitazioni ai contatti con l'esterno e di condizioni terribili all'interno del carcere. Si è svelato quello che rappresenta il 41 bis ed è nata una mobilitazione, che adesso deve continuare. Politica e magistratura hanno affermato che non è solo applicabile per la lotta alla mafia ma anche a coloro che si sono limitati a continuare a esprimere, anche se da detenuti, il proprio pensiero, a partecipare pubblicamente al dibattito politico. La protesta pacifica portata avanti con l'unico mezzo a disposizione di Alfredo viene definita da questa politica e da questo governo come un ricatto. La mobilitazione deve essere portata a vanti conto 41 bis e ostatività ma anche per pensare una società in cui il carcere venga superato", ha concluso la militante. (segue). (Rer)