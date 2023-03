8 marzo: a Roma il corteo "Non una di meno", in migliaia per i diritti delle donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco più tardi, invece in via Marmorata, è stata fatta un'azione dimostrativa in cui decine di persone si sono sdraiate tra il furgone e la testa del corteo, per ricordare la strage che ha coinvolto "un'imbarcazione con a bordo 180 persone che è stata travolta dalle onde nel comune di Cutro", ha spiegato una manifestante al microfono". A bordo - ha ricordato - erano presenti donne, uomini, bambini di nazionalità siriana, iraniana afgana e pachistana. Partiti dalla Turchia 4 giorni prima, il 22 febbraio. L'urto con il banco di sabbia è avvenuto a circa 200 metri dalla costa, eppure sono morte 72 persone, tra le quali molti bambini, molti altri sono rimasti orfani, e il numero di dispersi è ancora imprecisato. In questa piazza - ha spiegato l'attivista - abbiamo voluto rappresentare questi 200 metri, perché a uccidere queste persone non è stata la furia delle onde, ma le politiche dei confini". (segue) (Rer)