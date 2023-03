8 marzo: a Roma il corteo "Non una di meno", in migliaia per i diritti delle donne (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi 200 metri non sono uno spazio vuoto, ma lo spazio di una scelta politica tra il salvare e il lasciare morire. Sono passati 10 anni dal naufragio del 3 ottobre a Lampedusa, ma non è il mare che ha ucciso oltre 26 mila persone migranti dal 2013 a oggi lungo le rotte del Mediterraneo, bensì le politiche dei governi, dell'Italia e dell'Europa. Il ministro Piantedosi, del quale pretendiamo le dimissioni, ha provato a colpevolizzare le persone migranti che hanno scelto di partire, perché potessero decidere sulle proprie vite. La lotta per la libertà di movimento è la nostra lotta, noi saremo sempre alleati di chi lotta contro i confini. Invitiamo tutti l'11 marzo alla manifestazione a Cutro per cacciare Piantedosi, Salvini e questo governo razzista", ha concluso la manifestante. A queste parole è seguito un minuto di silenzio. (Rer)