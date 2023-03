Imprese: Airbus e Norwegian Air Ambulance Foundation siglano partnership su missioni mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Helicopters ha stretto una partnership con la Norwegian Air Ambulance Foundation per sviluppare le future missioni di CityAirbus NextGen per i servizi medici in Norvegia. A questo scopo, si legge in un comunicato, le parti misureranno congiuntamente il valore aggiunto dei velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) per una selezione di casi d'uso di servizi medici in tutto il Paese, al fine di integrare i requisiti operativi nella configurazione dell'eVTOL di Airbus. Concentrandosi sul modo in cui gli aeromobili eVTOL possono essere utilizzati per diversi tipi di missioni aeree mediche, Airbus Helicopters e la Norwegian Air Ambulance Foundation elaboreranno una tabella di marcia completa per ridurre i tempi di risposta alle emergenze attraverso gli scenari studiati in Norvegia. Al fine di migliorare i risultati per i pazienti e le prestazioni complessive del sistema norvegese dei servizi medici d'emergenza, i firmatari seguiranno un approccio strategico a lungo termine per ricercare la complementarietà dei mezzi esistenti, come gli elicotteri convenzionali e gli eVTOL, quando la tecnologia entrerà in servizio. Questo approccio potrà essere ulteriormente ampliato nella regione attraverso la collaborazione con altri Paesi per ottimizzare le operazioni al di là del sistema sanitario nazionale. (segue) (Com)