Imprese: Airbus e Norwegian Air Ambulance Foundation siglano partnership su missioni mediche (2)

- Il primo passo verso la creazione di un ecosistema medico eVTOL sarà la valutazione dell'efficienza dell'attuale sistema di emergenza medica in Norvegia, per poi simulare diversi scenari di servizi medici aerei, integrando mezzi di mobilità aerea avanzati. Per sviluppare i giusti concetti operativi per queste missioni medico-aeree complementari, Airbus Helicopters e la Norwegian Air Ambulance Foundation guideranno la definizione degli elementi fondamentali dell'ecosistema eVTOL nel Paese, anche per quanto riguarda le infrastrutture, la gestione del traffico, e l'approvvigionamento e la distribuzione di energia. Con una flotta mista di H135 e H145, la Norwegian Air Ambulance è l'operatore nazionale del servizio medico di emergenza in elicottero (Hems) della Norvegia. Con oltre 40 anni di esperienza nella risposta medica di emergenza, la Norwegian Air Ambulance supporta l'assistenza pre-ospedaliera in tutto il Paese fornendo servizi di ambulanza aerea per fornire ai pazienti soluzioni mediche avanzate attraverso configurazioni e attrezzature all'avanguardia. (Com)