Turismo: assessore Roma, Capitale si conferma destinazione più amata da visitatori Usa

- Roma si conferma con Parigi una delle due destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Siamo felici che per la prima volta Delta Air Lines abbia pianificato ben sette voli giornalieri diretti tra la nostra città e gli Usa: il più alto numero di collegamenti mai programmato nel calendario estivo tra la nostra Capitale e New York, Boston, Atlanta e Detroit. Lo ha detto l'assessore capitolino a Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport, Alessandro Onorato. "Finalmente Roma è tornata nel ruolo che le compete tra le principali mete turistiche mondiali e la risposta del mercato americano lo conferma. È il risultato delle nuove strategie di promozione che abbiamo messo in campo nelle fiere turistiche e dei grandi eventi internazionali dello sport, della moda, della cultura e dei concerti live che abbiamo promosso e che hanno prodotto un'immagine moderna, accogliente e attrattiva di Roma", conclude. (Com)