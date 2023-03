8 marzo: ministro Tajani incontra due giovani cristiane nigeriane perseguitate da Boko Haram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha ricevuto oggi alla Farnesina in occasione della Giornata internazionale della donna due giovani ragazze cristiane nigeriane perseguitate dai terroristi di Boko Haram. “Maria e Janada sono due ragazze nigeriane di 19 e 22 anni che ho voluto incontrare proprio oggi nella Giornata internazionale della donna”, ha sottolineato Tajani sul suo profilo Twitter. “Sono cristiane, vittime perseguitate dalla ferocia dei terroristi di Boko Haram. Nella loro vita hanno conosciuto solo violenza e morte. Quello di Maria e Janada è un dramma che vivono milioni di cristiani nel mondo. Non smetterò mai di battermi per la loro libertà e di tutte le minoranze etniche e religiose”, ha concluso il ministro.(Res)