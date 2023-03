Ucraina: Kuleba, non abbiamo niente a che fare con sabotaggi Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina “non ha niente a che fare” con i sabotaggi dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, tra Russia e Germania nel Mar Baltico. È quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un'intervista che ha rilasciato in videocollegamento da Kiev ad “Agenzia Nova”, “La Stampa” e “La Repubblica”. In questo modo, Kuleba ha respinto le ricostruzioni circolate sui media di diversi Paesi secondo cui gli attentati dinamitardi contro i Nord Stream 1 e 2 sarebbero riconducibili all'Ucraina o a un non meglio precisato gruppo filo ucraino. Secondo il capo della diplomazia di Kiev, tali indiscrezioni sono “dannose” perché creano “la percezione che la colpa sia dell'Ucraina”. Kuleba ha evidenziato che “non vi è nessuna prova” in tali voci e ha ribadito che il governo del suo Paese “non è dietro” i sabotaggi dei gasdotti russo-tedeschi. Inoltre, “gettare ombre sull'Ucraina è ingiusto e dannoso”. Kuleba ha, infine, affermato che sull'esplosione dei Nord Stream “attenderemo i risultati delle inchieste ufficiali”. (Geb)