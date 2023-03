Europee: Richetti (Azione-Iv), alleanze contro qualcuno non funzionano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le alleanze contro qualcuno le abbiamo fatte per molto tempo e non funzionano". Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati, nel corso di "War room", il format web di Enrico Cisnetto. "Io vengo da una cultura di coalizione ma questa volta vorrei che l'unico criterio che governasse il sistema di alleanze fosse la coerenza programmatica. Non ce ne facciamo nulla di un'alleanza con Fratoianni e Bonelli che sono contro gli inceneritori", ha concluso il parlamentare. (Rin)