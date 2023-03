Sudan: sanzioni, Consiglio di sicurezza Onu chiamato a votare bozza su proroga mandato esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è chiamato oggi a votare una bozza di risoluzione che proroga il mandato del gruppo di esperti che assiste il Comitato per le sanzioni del Sudan fino al 12 marzo del 2024. Il voto, riferisce una nota Onu, era inizialmente previsto questa mattina presto, prima della riunione sull'Afghanistan. Tuttavia, a causa dei continui disaccordi, il voto è stato rinviato per consentire ulteriori deliberazioni sulla bozza di testo che ieri, 7 marzo, era stata messa in blu. Questa mattina è stato messo in blu un testo rivisto che riflette un ulteriore compromesso. I negoziati sono stati apparentemente difficili, a causa delle opinioni divergenti dei membri del Consiglio sull'utilità del regime di sanzioni per il Sudan. Una votazione sul mandato del gruppo di esperti del Sudan era originariamente prevista per il 9 febbraio, ma è stata ritardata a causa della mancanza di consenso tra i membri del Consiglio. Sembra che i disaccordi durante i negoziati si siano concentrati su questioni più ampie relative al regime delle sanzioni, compresa la possibilità di rivedere le misure sanzionatorie nei confronti del Sudan e la prospettiva di stabilire parametri di riferimento per guidare il Consiglio nella revisione delle misure sanzionatorie.(Res)