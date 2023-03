Ucraina: Kuleba, Russia abroghi restrizioni su navi che trasportano grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina auspica che l'accordo sul grano venga prorogato, ma la Russia deve abrogare le restrizioni sulle navi coinvolte nell'iniziativa del Mar Nero. È quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un'intervista che ha rilasciato in videocollegamento da Kiev ad “Agenzia Nova”, “La Stampa” e “La Repubblica”. Kuleba ha aggiunto che diverse imbarcazioni attendono di entrare nei porti ucraini per caricare il grano. Pertanto, “non è sufficiente estendere l'intesa” sui cereali ed è importante che Russia la attui “in buona fede”. Per il capo della diplomazia di Kiev, Mosca deve dunque consentire alle navi di entrare nei porti dell'Ucraina e caricare il grano, così da farlo arrivare sui mercati globali. (Geb)