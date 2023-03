Ucraina: Kuleba, carri armati devono arrivare in tempo per controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carri armati che diversi Paesi hanno promesso all'Ucraina “devono arrivare in tempo per dare inizio alla controffensiva” contro l'invasione russa. È quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un'intervista che ha rilasciato in videocollegamento da Kiev ad “Agenzia Nova”, “La Stampa” e “La Repubblica”. Kuleba ha aggiunto che ora si sta concentrando “soprattutto non sulla richiesta di nuovi armamenti” per il proprio Paese, ma sulla “accelerazione delle consegne di quelle promesse negli ultimi due mesi e mezzo”. Al riguardo, il capo della diplomazia di Kiev ha evidenziato: “Il tempo è veramente importante e per questo stiamo accelerando su tutto, carri armati, artiglieria, munizioni. Tutto deve arrivare in tempo per essere importante, per avere senso”. (Geb)