Anziani: Zullo (Fd'I), legge che favorisce integrazione sociale

- Sulle misure per gli anziani "non siamo all'anno zero, ma vorrei che l'Aula del Senato prendesse coscienza del significato di questo provvedimento, un sistema di valori da trasfondere e trasmettere alle future generazioni. Questa legge delega si fonda su tre pilastri che sono organizzazione, invecchiamento attivo e integrazione socio sanitaria. Ma dobbiamo anche essere consci che le risorse stanno per finire e dobbiamo quindi legare questo provvedimento alla crescita economica. E questo perché favorire l'integrazione dell'anziano significa non solo ridurre i costi sanitari ma anche quelli sociali. Abbiamo lavorato bene in Commissione, con qualche distinguo, ma sono molto soddisfatto del risultato che si ispira a principi di equità e per questo il voto di Fratelli d'Italia è convintamente a favore". Lo ha dichiarato, in Aula, il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo. (Rin)